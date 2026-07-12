Toda Asturias estará este lunes en riesgo 'alto' de incendio forestal

Incendio forestal en Aller - SEPA

OVIEDO 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El índice de riesgo de incendios forestales en Asturias sitúa este lunes a todos los concejos en nivel 'alto', según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

Los 78 municipios asturianos se encuentran en el nivel 3 de riesgo, en una escala con cinco niveles de riesgo, desde el 1 (bajo) hasta el 5 (extremo). La información se calcula en base a las previsiones meteorológicas de AEMET disponibles a las 9.30 horas del día de hoy y de los datos de recurrencia temporal y espacial de incendios forestales.

El Gobierno asturiano ha recordado que está prohibido encender fuego en las zonas recreativas de los terrenos forestales, incluidos los puntos expresamente habilitados para ello, tales como barbacoas o lares. Asimismo, se restringe el uso e introducción de material pirotécnico en los montes, además del empleo de ahumadores en las explotaciones apícolas situadas en los montes o en su franja colindante.

Respecto al uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, su utilización se ha prohibido en los montes y en una franja de 400 metros a su alrededor. No obstante, se han contemplado excepciones para actividades de mantenimiento o construcción de infraestructuras y servicios públicos, así como para trabajos agrícolas, ganaderos y forestales vinculados al sector, siempre que se cumplan estrictas condiciones de seguridad y mantenimiento. Estas excepciones no serán aplicables en riesgo extremo durante los meses de verano.

Por otra parte, se ha decretado la prohibición de acceso por pistas forestales y caminos que discurran, intersecten o colinden con montes de dominio público para personas y vehículos ajenos a los mismos o a las fincas particulares integradas. Quedan excluidos de esta limitación los servicios de la Administración regional o local, así como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Finalmente, cualquier tipo de quema autorizada ha quedado supeditada al cumplimiento del índice máximo permitido en su respectiva autorización.