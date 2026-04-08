Toda Asturias presentará este jueves riesgo 'muy alto' de sufrir incendios forestales

Vista del incendio activo en la Sierra de Aramo, a 7 de marzo de 2026, en Proaza, Asturias (España). 14 concejos de Asturias se ven afectados por una oleada de más de 30 incendios forestales activos, el Principado declaró pasadas las 23 horas de este lune - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Toda Asturias estará este jueves, 9 de abril, en riesgo de incendio forestal, con la totalidad de los 78 concejos, en nivel 'muy alto', según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

Con niveles altos permanecen prohibidas las quemas, debido también a niveles elevados de contaminación. La información, elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales, clasifica el riesgo municipal en cinco niveles, desde 'bajo' a 'extremo'.

El Principado de Asturias registraba a las 9.54 horas de este miércoles un total de 12 incendios forestales, de los cuales siete están activos y cinco controlados en diez municipios de la región, según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).