Toda Asturias en riesgo alto de incendios forestales este viernes

Archivo - Trabajos del SEPA en un incendio forestal
Archivo - Trabajos del SEPA en un incendio forestal - SEPA - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 23 julio 2026 11:31
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   OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Los 78 concejos asturianos presentan este miércoles riesgo alto de incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

   Este índice clasifica diariamente el peligro de incendios forestales en cinco niveles: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo, elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales.

   El Principado recuerda que, con este nivel de riesgo, está prohibido encender fuego en los montes, incluidas las barbacoas de las áreas recreativas, así como utilizar material pirotécnico o maquinaria que pueda generar chispas en zonas forestales, salvo las excepciones previstas.

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