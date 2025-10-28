Todos los grupos piden al Principado la continuidad del Memorial María Luisa

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos con representación en el Principado de Asturias han respaldado este martes una proposición no de ley (PNL) del PP que pide al Gobierno asturiano que el 'Memorial María Luisa de Fotografía de Montaña, Naturaleza y Aventura' permanezca en el Principado de Asturias.

El texto aprobado también solicita al Ejecutivo autonómico que establezca, en colaboración con la organización de los premios y con las entidades locales implicadas, las medidas necesarias para garantizar la permanencia de la sede de los premios en Asturias; impulsar el reconocimiento institucional de los Premios María Luisa como evento cultural de especial relevancia para el Principado, incorporándolos a la estrategia de promoción cultural y turística de Asturias; y favorecer la cooperación con ayuntamientos, asociaciones culturales, entidades educativas y agentes sociales para reforzar la proyección y difusión del certamen en el ámbito regional, nacional e internacional.

La proposición explica en su exposición de motivos que el 'Memorial María Luisa de Fotografía de Montaña, Naturaleza y Aventura', nacido en 1989 en memoria de la montañera asturiana María Luisa Álvarez, se ha consolidado como uno de los certámenes internacionales más prestigiosos en el ámbito de la fotografía de naturaleza y aventura.

"Con más de tres décadas de historia, este premio ha proyectado el nombre de Asturias en el ámbito internacional, atrayendo la atención de fotógrafos, instituciones y medios de comunicación de todo el mundo", señalan.

El texto explica que el arraigo en el territorio asturiano constituye no solo un homenaje a la memoria de María Luisa y a la tradición montañera de la región, sino también un importante activo cultural, turístico y de proyección exterior.

"Ante la posibilidad de que el certamen y sus fondos fotográficos puedan perder su sede natural en el Principado de Asturias, se considera necesario que esta Cámara muestre su respaldo institucional para garantizar la permanencia de los premios en nuestra comunidad autónoma, apoyando a la organización en sus necesidades logísticas y de reconocimiento institucional", indica la PNL.