Todos los grupos políticos destacan el "éxito" de la concentración por la igualdad ante la ausencia del PP

Actualizado 08/03/2018 13:56:01 CET

Todos los grupos políticos representados en la Junta General, menos el PP, han participado en la concentración por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la Plaza del Ayuntamiento de Oviedo. A pesar de la falta de los 'populares', desde la FSA a Ciudadanos, todos los grupos parlamentarios han destacado el éxito de la concentración, con cientos de personas desbordando la plaza y ocupando las calles aledañas.

Así, el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, ha indicado que el socialismo no se puede entender sin el feminismo y ha hecho un llamamiento a participar en las movilización. "Es una indecencia que en el siglo XXI sea significativo ser hombre o mujer desde el punto de vista de las desigualdades salarias o sociales, es algo inaceptable", ha destacado Barbón, que ha añadido que "no es época de palabras, es época de acción".

Por otro lado, desde Podemos Asturies, la vicealcaldesa de Oviedo, ha indicado que la huelga ha "desbordado" todas las expectativas, mostrando que las mujeres "necesitábamos salir a la calle para que se oyera nuestra vez". "Hoy estamos haciendo historia", ha sentenciado.

Desde IU-IX, Concha Masa también ha incidido en el éxito "de esta jornada de activismo". "La plaza está llena de gente, sobre todo gente joven, 'muyeres' y 'homes' de todas las edades que quieren cambiar la situación", ha indicado, para señalar que el 8M es una "oportunidad de lucha para seguir adelante, conseguir derechos y dar un paso hacia delante en la igualdad".

La diputada de Foro, Cristina Coto, ha enfatizado la importancia del día y "del consenso entre hombres y mujeres a la hora de reivindicar esta igualdad". Una igualdad que a su juicio no se consigue en la práctica, por lo que ha señalado la importancia de plantear un "paso importante" en políticas de conciliación en lo que queda de legislatura.

Desde Ciudadanos, que al igual que Foro no apoyo la convocatoria de huelga, Diana Sánchez, ha calificado la concentración de masiva, "pero no queremos que se patrimonalice, que no sea solamente de unos grupos políticos, porque todos luchamos por la igualdad, por eso hemos venido a mostrar nuestro apoyo a esta concentración".

En el ámbito institucional participaron en la concentración el presidente de la Junta General, Pedro Sanjurjo, y varios consejeros del Gobierno asturiano como la de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, la de Servicios Sociales, Pilar Varela, o la de Hacienda, Dolores Carcedo.

Desde el Gobierno, Del Busto ha afirmado la igualdad entre hombres y mujeres no debería ser una palabra, "debería ser una realidad". "Un día como hoy es para cerrar filas en torno a lo que se dice y se haga hoy aquí", ha señalado.

Por otro lado, desde el ámbito sindical, la secretaria de igualdad de UGT, Carmen Escandón, ha calificado de éxito una huelga "atípica". "Todos los medios de comunicación se han hecho eco de la igualdad y estos días no se habla de otra cosa en todos los ámbitos, es todo un éxito y así lo valoramos", ha sentenciado.