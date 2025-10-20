Tomé celebra la convocatoria de ayudas para la compra de gafas

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias Covadonga Tomé. - GRUPO MIXTO JGPA

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies en la Junta General, Covadonga Tomé, ha celebrado este lunes la convocatoria de ayudas para la compra de gafas y lentillas para niños. Recuerda además que esta iniciativa, ligada a la renta de las familias, es una medida incluida por Somos Asturies en la negociación del Presupuesto del presente ejercicio.

"Es una medida conseguida gracias a nuestro rigor y nuestra seriedad en el trabajo; así como nuestra confianza a la hora de defender nuestras propuestas", apunta Tomé.

Las ayudas, anunciadas tras el Consejo de Gobierno, beneficiarán a 8.000 familias asturianas. "Es una gran satisfacción que nuestro trabajo parlamentario se refleje directamente en mejorar la vida de la ciudadanía asturiana".