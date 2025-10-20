Tomé celebra la convocatoria de ayudas para la compra de gafas

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias Covadonga Tomé.
La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias Covadonga Tomé. - GRUPO MIXTO JGPA
Europa Press Asturias
Publicado: lunes, 20 octubre 2025 17:20

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies en la Junta General, Covadonga Tomé, ha celebrado este lunes la convocatoria de ayudas para la compra de gafas y lentillas para niños. Recuerda además que esta iniciativa, ligada a la renta de las familias, es una medida incluida por Somos Asturies en la negociación del Presupuesto del presente ejercicio.

"Es una medida conseguida gracias a nuestro rigor y nuestra seriedad en el trabajo; así como nuestra confianza a la hora de defender nuestras propuestas", apunta Tomé.

Las ayudas, anunciadas tras el Consejo de Gobierno, beneficiarán a 8.000 familias asturianas. "Es una gran satisfacción que nuestro trabajo parlamentario se refleje directamente en mejorar la vida de la ciudadanía asturiana".

Contador