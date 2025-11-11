Tomé (G.Mixto) defiende que el derecho al aborto es "una conquista feminista" que "garantiza libertad, dignidad y salud"

Archivo - La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias Covadonga Tomé. - GRUPO MIXTO JGPA - Archivo

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, llevará a la comisión parlamentaria de Salud de este jueves una Proposición no de ley (PNL) sobre la adopción de determinadas medidas en relación con el aborto. "El derecho al aborto no es un privilegio ni una concesión. Es una conquista feminista que nos garantiza libertad, dignidad y salud", defiende.

Entre las medidas incluidas en su propuesta, figurqa la difusión de la página www.quieroabortar.org, lanzada recientemente por el Gobierno estatal, dentro del sistema de salud, en los Centros Asesores de la Mujer y en los centros educativos de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y universidades. La iniciativa busca mantener actualizada la información sobre aspectos legales y médico-científicos del aborto, así como un mapa de los dispositivos sanitarios públicos asturianos que ofrecen la práctica del aborto.

En cuanto a la calidad asistencial, la propuesta plantea garantizar el acompañamiento de la mujer durante el proceso y facilitar que el aborto se realice, siempre que sea posible, en el centro más próximo al domicilio de la paciente, respetando su elección. Asimismo, se contempla la movilidad de profesionales sanitarios entre áreas para suplir posibles objeciones de conciencia en hospitales de menor tamaño.

Respecto al personal objetor, la PNL promueve agilizar la creación del Decreto que regula el Registro de Personas Profesionales objetoras, con el objetivo de "facilitar la organización asistencial entre las áreas sanitarias".

Por último, insta al Gobierno central a que "el aborto quede reconocido como derecho fundamental en la Constitución Española".

Tomé critica la postura de la "extrema derecha", señalando que mantiene "una defensa de la vida tan hipócrita. Preocupados en controlar el cuerpo de las mujeres, pero totalmente impasibles ante miles de menores que mueren asesinados en Palestina o intentando alcanzar un futuro cruzando el océano en cayucos".

Ha insistido además en que "es hora de dar un paso más: si queremos blindar la libertad de las mujeres de verdad, el aborto debe tener rango constitucional. Los derechos fundamentales no pueden depender de los vaivenes políticos ni de los desvaríos de la extrema derecha".