Tomé (G.Mixto) pide a Educación que equipare el salario de los docentes asturianos a los del resto de CCAA

OVIEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias, Covadonga Tomé, ha reclamado este jueves a la consejera de Educación, Lydia Espina, que tome medidas para equiparar el salario de los docentes asturianos al del resto de CCAA, al entender que los asturianos son "los peor pagados del país".

Durante la comisión de Educación que se ha celebrado en el parlamento asturiano, Tomé se ha hecho eco de un informe de UGT en el que se advierte que los docentes asturianos están en desigualdad respecto a otras autonomías y ha puesto el ejemplo de una maestra en Asturias, que cobra 500 euros menos que una de País Vasco. En Secundaria la brecha se hace de 600 euros y en FP alcanza los 750.

La consejera, por su parte, ha rechazado que los asturianos sean los docentes "peor pagados" del país y ha asegurado que ese informe excluye los casi 38 millones de euros que se destinan al pago de la evaluación docente, en la que participan más de 9.000 de los 12.000 docentes en Asturias. Así, ha indicado que los profesores que alcanzan el segundo tramo de la evaluación docente son "los mejor pagados" del país en secundaria.

Para Tomé la evaluación docente "no sirve como explicación", ya que no es un complemento al uso, sino que es una evaluación a la que los docentes se someten de forma voluntaria y si cumplen una serie de requisitos. "Aún así, llegando a cobrar estos dos tramos, los maestros asturianos nunca llegarían a igualar el salario, ya no digo de los de Euskadi, que como dije antes es de los mejores del país, sino de Cantabria, que es vecina nuestra", ha apostillado.

La diputada del Grupo Mixto ha apuntado además que en caso de baja médica de larga duración, este complemento "desaparece". Así, ha mostrado su preocupación porque "más que un complemento casi sea un plus de productividad".

Por otro lado, en el transcurso de la comisión Tomé se ha interesado por las actuaciones que se están llevando a cabo para que la memoria democrática, poniendo especial atención a la recuperación de la memoria de las mujeres, esté presente en los programas educativos de todos los niveles, ya que a su juicio "se han hecho avances" pero la implantación de la memoria democrática en los centros educativos es "excesivamente lenta".

La consejera, por su parte, ha señalado que Educación tiene un compromiso "firme" con la memoria democrática y la recuperación del papel de las mujeres, a través de la incorporación curricular de la memoria democrática, la revisión "coeducadora" de los currículos o la formación específica del profesorado.