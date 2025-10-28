Tomé (G.Mixto) sostiene que los centros adscritos "mercadean con el conocimiento" y no aportan al sistema asturiano

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, durante la reunión con representantes del comité de empresa de la Universidad de Oviedo en la Junta General. - SOMOS ASTURIES

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha criticado este martes la implantación en la comunidad de títulos vinculados a la Universidad de Nebrija y la Alfonso X, al considerar que "mercadean con el conocimiento e intercambian títulos por euros" y "no aportan nada al sistema asturiano".

Tomé ha calificado este martes de "dudosa" la regulación para la implantación de centros adscritos de universidades privadas y ha anunciado que "estará muy atenta para pedir todas las explicaciones que se deben dar a la ciudadanía asturiana".

La diputada ha mantenido un encuentro con representantes del comité de empresa de la Universidad de Oviedo, donde abordaron las preocupaciones sobre la tramitación por parte del Gobierno regional de los decretos para la autorización de los centros adscritos, coincidiendo con la entrada en vigor de la modificación del Real Decreto de Reconocimiento y Creación de Universidades y Centros Adscritos, que endurece los requisitos para la implantación de universidades privadas.

Tomé considera que la llegada de centros adscritos a la región "parece un atraso absoluto, sobre todo dentro de un sistema que aspira a tener una educación pública potente, fuerte, universal, equitativa y gratuita".

Por su parte, Eva Fernández, miembro del comité de empresa por Izquierda Sindical Asturiana (ISA e Intersindical Asturiana), expresó su preocupación por "la implantación de tantas escuelas de enfermería en un espacio como Asturias, donde se prevé que la población joven disminuya". Fernández también cuestionó "dónde se desarrollarán las prácticas en los hospitales y si a medio plazo estos estudios tendrán viabilidad o habrá que rescatarlos con dinero público".