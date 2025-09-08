Tomé (G.Mixto) ve en las medidas del Gobierno sobre Israel una maniobra de distracción

La diputad del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, durante su participación en una movilización contra Israel. - C.TOMÉ

OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha valorado este lunes las recientes medidas presentadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalando que "están bien, pero no son suficientes", y ha cuestionado si responden realmente a una voluntad política o si obedecen a condicionantes externos.

"Para nosotras no son suficientes", ha dicho sobre las medidas anunciadas esta mañana por el presidente Pedro Sánchez, entre las que destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio.

"Nos parece una forma de desviar la atención de otros temas complicados para el PSOE", ha apuntado Tomé, quien ha planteado dudas sobre su aplicabilidad al advertir que "nos preguntamos si son realizables, o si dependen en realidad de lo que se decida en Europa y si hay la mayoría suficiente para aprobarlas".

Tomé ha abogado por un paso más contundente, exigiendo "un bloqueo de verdad, activo, a Israel y su economía" y su exclusión "en eventos deportivos y culturales".