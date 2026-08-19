Tomé insiste en que las zonas tensionadas de vivienda "no son un capricho, son una necesidad"

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OVIEDO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé ha reiterado este miércoles que "las zonas tensionadas no son un capricho, son una necesidad". Ha recordado adfemás que han insistido en cada negociación y por ello ha celebrado que por fin hay en Asturias declaradas zonas tensionadas.

"Son necesarias. Los precios de compra y alquiler de vivienda no paran de subir y la vivienda es la principal preocupación de la gente en Asturias desde hace años y este problema solo ha ido en constante crecimiento", ha explicado la diputada Covadonga Tomé.

Por ello considera Tomé que debe quedar claro que pedir la declaración de zonas tensionadas no ha sido un capricho y, por eso sorprende negativamente ver al Presidente Adrián Barbón alinearse con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, para acercar posturas afirmando que se compromete a revisar estas medidas si no sirven para bajar el alquiler.

"Lo que debería hacer el presidente es comprometerse a poner medidas más contundentes para asegurar que las personas tengan donde vivir dignamente en su tierra, para asegurar que nadie se quede en la calle porque su salario no les da para vivir, que muestre un verdadero compromiso con medidas que faciliten el acceso a la vivienda, aunque no sea del agrado de la derecha y los especuladores", ha declarado Covadonga Tomé.

En este sentido Tomé ha manifestado que Somos Asturias interpela al presidente para exigir mayor compromiso con medidas necesarias para frenar la especulación inmobiliaria que hagan freno a poder hacer negocio con un bien básico, en vez de bailar el agua a alcaldes de partidos de derechas.