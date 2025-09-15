Tomé (G. Mixto) pedirá en el pleno que se implante una tasa turística a nivel autonómico

Archivo - Un grupo de turistas durante una visita guiada en el Oviedo Antiguo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto de la Junta General del Principado de Asturias Covadonga Tomé ha anunciado este lunes que pedirá en el pleno autonómico que se implante una tasa turística a nivel autonómico en el Principado, a mayores de la tasa voluntaria planteada inicialmente por el Ejecutivo autonómico.

En una nota de prensa, Covadonga Tomé ha celebrado que el coordinador de IU y consejero de Ordenación de Territorio en Asturias, Ovidio Zapico, se haya mostrado favorable a implantar la tasa de manera obligatoria. "Nos alegra tener a un socio en el Gobierno para este asunto", ha apuntado la diputada.

Se refiere la parlamentaria a unas declaraciones de Zapico en las que asegura que Asturias está sufriendo una "masificación turística". y valora la "ecotasa" voluntaria como "un avance" aunque no sea el modelo que defiende IU.

Tomé ha recordado que hace un año ya avisó a IU de que la tasa voluntaria impulsada desde los ayuntamientos "no era suficiente". Por ello, ahora Tomé llevará al próximo pleno una iniciativa en la que insta al Gobierno a comenzar, en el plazo máximo de seis meses, los estudios necesarios para la implantación de una tasa turística a nivel autonómico, aplicable como mínimo a la Red de espacios naturales protegidos, para las estancias en ciudades, villas y pueblos sometidos a mayor presión.

A su juicio la tasa turística "es imprescindible para la buena gestión turística de Asturies", pero considera que son necesarias más medidas, como la regulación de afluencia en los lugares más transitados, mejorar las condiciones laborales en el sector de la hostelería y promover medidas para garantizar el cuidado del entorno y la riqueza ambiental entre otros.