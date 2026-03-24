Tomé pide al Principado que explique como va a solventar el despido de once de las personas que gestionan la Dependencia

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, acompañada de representantes sindicales de la función pública. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y Portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha exigido este martes al Gobierno del Principado que explique que van a hacer para solucionar la situación que generará el despido de las once auxiliares administrativo que realizan el primer paso en la tramitación de expedientes de valoración de la Dependencia, toda vez que en abril se cumplen los tres años de su situación como interinas.

Tomé, que ha ofrecido una rueda de prensa acompañada de los representantes sindicales de CCOO, Marcos Rodríguez y de CSIF, Miguel Garrido, ha recordado que la lista de valoración "está disparada y hay más de 7.000 expedientes pendientes" y ahora, en un mes, se van a despedir a once de las trece personas que "lo que están haciendo es dar el primer paso de recepción de valoraciones".

"Su contrato finaliza en abril y la solución de la Administración es tan perversa que les han pedido a estos trabajadores que formen a personal de Tragsa para que después sean ellos los que a su vez den la formación a las personas que se contraten para hacer el trabajo que con solvencia están haciendo ellas ahora", dijo Tomé.

En este sentido ha recordado que estas personas han sido las que han dado la cara y su trabajo cuando la introducción de la nueva herramienta informática colapsó el sistema de valoración y lamenta que todo esto se deba a "una absoluta falta de previsión" que conllevará que once personas pierdan su trabajo pero además que se generen más atascos en la valoración.

Por ello el próximo jueves preguntarán por este asunto al Director General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado de Asturias, Javier Fernández, que comparece a petición de Foro Asturias, por ser el responsable de la implementación de esta herramienta. "Deberá explicar él quien va a utilizar esa herramienta y el impacto que tendrá el cese de estas once compañeras con ya una larga experiencia en tramitación de este tipo de expedientes", dijo Tomé.

El representante de CCOO, Marcos Rodríguez, ha indicado que "no estamos ante un problema sólo de servicios sociales", sino que la desaparición de la categoría de Auxiliar Administrativo está provocando el cese de más personal. "No vemos agilidad ni solución por ningún lado, ellos deberán explicar cuál es la solución que tienen para esta situación", dijo.

En la misma línea el representante de CSIF, Miguel Garrido, ha manifestado que este problema viene de haber suprimido el cuerpo de auxiliares administrativos y actuar sin ninguna previsión ya que la única salvedad para poder continuar tras 3 años de interino es que haya convocada una oferta de empleo público, pero como no hay ya este cuerpo pues "no hay mecanismo legal para seguir adelante".