Tomé pide reforzar la "izquierda transformadora" en las elecciones para exigir al PSOE políticas "audaces"

Archivo - La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. - SOMOS ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha asegurado este lunes que la convocatoria de elecciones generales anticipadas no supone una sorpresa y ha señalado que era algo que su formación ya esperaba tras la caída de los decretos y la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso.

"A partir de aquí la única manera de avanzar en soluciones para los problemas de las familias, para la crisis de la vivienda, es que en esas elecciones ningún progresista se quede en casa", ha señalado Tomé.

La portavoz de Somos Asturies ha defendido además que el resultado electoral sea "extraordinario para la izquierda transformadora" y ha señalado que esta debe ser capaz de "señalar al PSOE las políticas audaces que verdaderamente mejoran vidas para las mayorías sociales".