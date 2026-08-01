Tomé pide resolver en 15 días las ayudas al alquiler de 2025 y afea la ejecución de la política de vivienda

Archivo - La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha urgido este sábado al Gobierno del Principado a resolver en un plazo máximo de 15 días todas las solicitudes de ayudas al alquiler correspondientes a la convocatoria de 2025 y ha criticado la gestión autonómica en materia de vivienda, apoyándose en el reciente informe de la Sindicatura de Cuentas.

En una nota de prensa, Tomé ha denunciado que el 70% de las 6.198 solicitudes presentadas en la convocatoria de 2025 siguen pendientes de resolución. Según ha indicado, tras tres resoluciones únicamente se han tramitado 1.877 expedientes, por lo que 4.321 familias continúan esperando una respuesta.

La diputada ha calificado de "intolerable" que los beneficiarios sufran demoras de más de un año y medio para cobrar unas ayudas que les corresponden y ha reclamado a la Consejería de Ordenación de Territorio que adopte medidas "inmediatas" para desbloquear la situación y mejorar la transparencia.

Asimismo, Tomé ha criticado la ejecución de los fondos europeos destinados a ampliar el parque público de vivienda. Según ha señalado, de las 608 viviendas comprometidas con financiación europea antes del 30 de junio, al cierre de 2025 solo se habían construido 36, el 5,9%.

En este contexto, ha advertido del riesgo de tener que devolver parte de esos fondos si no se cumplen los objetivos de ejecución y ha reclamado la elaboración de un plan estratégico para incrementar el parque público de vivienda, una propuesta que, ha recordado, figura entre las enmiendas de Somos Asturies al proyecto de Ley de Vivienda.