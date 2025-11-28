Tomé quiere una tasa turística obligaria para cruceristas y que los mayores tengan dentista gratis

Archivo - Covadonga Tomé, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto Cocadonga Tomé ha dicho este viernes que el equipo negociador de Somos Asturies ha mantenido con el Gobierno una nueva reunión de cara al proyecto de presupuestos de 2026. Tomé ha dicho que han planteado una tasa turística para cruceristas y que los mayores tengan dentista gratis.

Tomé ha explicado que el turismo deja un enorme impacto en términos de residuos, movilidad y presión sobre espacios protegidos. "Hemos pedido que esta Comunidad tenga una tasa autonómica el próximo verano y proponemos que se cobre en los concejos con Parques y Reservas Naturales", ha explicado.

Además, la diputada del Grupo Mixto recordaba que la tasa permitirá no subir tasas ni impuestos a los ciudadanos para mantener servicios públicos ni financiar los costes adicionales que genera el turismo.

El equipo negociador este viernes también ha solicitado que la tasa turística sea obligatoria para los usuarios de los cruceros que lleguen a Asturias. "Tan sólo en 2024 los cruceristas aumentaron casi un 46% en GGijón y para 2026 se habla de más de 90.000 personas. No es compatible hablar de turismo sostenible y celebrar el aumento desorbitado de visitantes cada año*, finalizaba Tomé.

Otra medida reivindicada en negociaciones presupuestarias anteriores por parte de Somos Asturies es la mejora de la atención en la salud bucodental. Para ello, desde el grupo parlamentario se ha solicitado una partida de dos millones de euros para garantizar la cobertura de todos los tratamientos a las personas mayores de 70 años que no pueden pagarla .

Además, el equipo negociador este viernes ha propuesto que sea posible pedir esta ayuda a lo largo de todo el año y si se acaba la partida debido a la demanda pueda aumentarse. "No queremos que nuestros mayores se pasen la vida comiendo purés", aclaraba Covadonga Tomé.