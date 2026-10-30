Tomé remite al Gobierno sus propuestas sobre presupuestos y exige un "giro" en vivienda, universidad y movilidad

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé - EUROPA PRESS

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRES) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tome, ha remitido ya al Gobierno del Principado el documento con sus propuestas para los Presupuestos Generales de Asturias de 2027. Tomé reclama un giro social en vivienda, universidad y movilidad.

Se trata de la última negociación presupuestaria de la presente legislatura, algo que la formación califica de "prueba del algodón" para el Gobierno de coalición a las puertas del nuevo ciclo electoral.

Somos plantea medidas en materia de vivienda, universidad pública, movilidad sostenible, infraestructuras rurales, prevención de argayos y la Radio Televisión Pública del Principado de Asturias (RTPA).

En ellas, según informan desde el equipo de Somos, en las propuestas se pone especial atención a la juventud, las familias con menos recursos y las zonas afectadas por la despoblación.

"Hay que tener en cuenta que no estamos ante una negociación cualquiera, estamos ante la última oportunidad de la legislatura para que el Gobierno de coalición demuestre de manera clara si está dispuesto a aplicar políticas progresistas para la mayorías sociales", ha afirmado Covadonga Tomé.

"Los recursos públicos deben servir para garantizar derechos y reducir desigualdades, no para perpetuar las dificultades de acceso a la vivienda, las barreras económicas para estudiar o las diferencias de oportunidades entre el centro de Asturias y la zona rural", ha añadido.

Asimismo, la diputada ha dicho que será necesario conocer en detalle las partidas concretas del proyecto presupuestario. "Esta información es imprescindible para poder realizar una valoración completa del proyecto y poder llegar a acuerdos. No aceptaremos unos presupuestos que no protejan y blinden la sanidad y la educación públicas,los servicios y derechos sociales y mejoren la inversión", ha comentado.

De esta forma, la primera gran condición que Tomé pone sobre la mesa son medidas en materia de vivienda. Incluye la declaración inmediata de zonas tensionadas en el área central (antes del 30 de noviembre); la reforma del ITP con recargos del 2% y 5% a la acumulación de pisos y del 25% al 30% para pisos turísticos; y facilitar a los ayuntamientos la implantación del IBI de hasta el 150% en el caso de grandes tenedores con viviendas vacías y creación y puesta en marcha de un 'Plan de Prevención de Desahucios'.

El refuerzo de la Universidad de Oviedo es otro de los pilares de las propuestas de Somos Asturias. Se solicita la creación de un Programa de Acceso a la Vivienda para Estudiantes; 8 millones de euros el 'Plan Plurianual de infraestructuras' en concreto para la renovación urgente de facultades como El Cristo, Química y Económicas y 3,5 millones para un plan de dignificación salarial del personal investigador novel y doctores, acabando con salarios precarios que no alcanzan los 1.200 euros netos

Además, en materia de movilidad, Covadonga Tomé propone 'ConeCTa Cero' y AsturTren para garantizar el derecho a la movilidad, el grupo parlamentario de la formación plantea la gratuidad de la Tarjeta ConeCta ('ConeCta Cero') para las rentas más bajas, desempleados, pensionistas y menores de 26 años, así como la integración del transporte a demanda rural. También se solicita la integración tarifaria del transporte a demanda en el medio rural dentro de la tarjeta ConeCta y la elaboración inmediata del estudio técnico y jurídico para asumir las competencias de Cercanías (Renfe y FEVE) y poner en marcha AsturTren.

Otra de las propuestas es la relativa al blindaje de la RTPA, con una dotación presupuestaria necesaria para comenzar la internalización de los servicios estructurales y corresponsalías, dando cumplimiento al Mandato Marco y erradicar la precariedad laboral.

Por último, otra propuesta es la relativa al reequilibrio territorial y prevención de argayos. La inversión de, al menos 6,5 millones de euros, para revertir el recorte en la red viaria rural, el programa 513H (Carreteras) ha caído un 26,3% entre 2023 y 2026 (con actuación nominativa prioritaria en la AS-17 en el Alto Nalón) y creación de un Plan de Prevención Integral de Argayos con Sistema de Alerta Temprana en tiempo real.