Tomé y Somos Asturies ofrecen asesoramiento gratuito para el proceso de regularización extraordinaria

Cartel anunciando el servicio de asesoramiento. - SOMOS ASTURIES

OVIEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General Covadonga Tomé ha anunciado este viernes la puesta en marcha de un servicio gratuito de asesoría jurídica destinado a personas migrantes que deseen acogerse al proceso de Regularización Extraordinaria 2026.

La iniciativa, impulsada desde el Grupo Parlamentario en colaboración con la formación política Somos Asturies, busca facilitar el acceso a este derecho a las "miles de personas" que residen en Asturias en situación irregular. "Esta asesoría quiere ser un servicio para que puedan ejercer un derecho que les reconoce la ley", ha señalado Tomé en una nota de prensa, destacando que estas personas ya contribuyen activamente a la vida económica y social de la comunidad.

La parlamentaria ha subrayado que la "desinformación" es uno de los mayores obstáculos para este colectivo. "Queremos contribuir a que el proceso llegue a todas las personas que aportan a Asturies", ha añadido, recordando el "éxito" de iniciativas previas de la oficina, como el servicio de asesoría para prórrogas de alquiler realizado el mes pasado.

El servicio de asesoramiento jurídico gratuito estará operativo durante las próximas semanas, en coherencia con el plazo del decreto de regularización, que finaliza el 30 de junio de 2026. La atención presencial se prestará de martes a jueves, en horario de 16.00 a 20.00 horas, en la Oficina Parlamentaria-Somos Asturies, situada en la Plaza Juan XXIII, número 2, bajo, en Oviedo.