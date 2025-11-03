Tomé (Somos Asturies) urge agilizar el nuevo contrato de ampliación del hospital de Cabueñes

Archivo - Obras de ampliación del hospital de Cabueñes, en Gijón. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha exigido este lunes a la Consejería de Salud que "agilice todas las gestiones necesarias" para adjudicar la redacción del nuevo proyecto de ampliación del hospital de Cabueñes y su posterior licitación para poder continuar con la construcción en 2026.

"Vemos muy difícil que las obras arranquen esta Legislatura", ha opinado Tomé, quien ha considerado que la consejera de Salud, Concepción Saavedra, "genera expectativas irreales sobre la actuación".

En este sentido, ha indicado que los plazos que están manejando son "irreales". Como ejemplo, ha apuntado que, en varias ocasiones durante el verano, Saavedra aseguró que las obras del hospital de Cabueñes se reanudarían antes de terminar 2026.

"La realidad, como ya es habitual en este proyecto, es muy diferente", ha remarcado Tomé, con referencia al bloqueo de la licitación para contratar al estudio que redactará el nuevo proyecto.

Tome ha indicado, a este respecto, que una de las dos empresas que concurren ha hecho una oferta catalogada como anormalmente baja, por lo que la administración debe pedir explicaciones y justificación antes de adjudicarla.

Por este motivo, y al retrasar esta cuestión aún más el proceso, ha reclamado que se agilicen todos los pasos posibles en esta y futuras tramitaciones que han de realizarse.

Al tiempo, ha registrado una pregunta en la Junta General para conocer los nuevos plazos que maneja la Consejería tras este último retraso.

"Cuando finalmente se firme el contrato, en el mejor de los escenarios eso no ocurrirá antes de enero o febrero de 2026, el estudio ganador dispondrá de ocho meses para redactar el proyecto; lo que nos lleva a finales de 2026", ha advertido.

Según la diputada asturiana, solo entonces se podrán preparar y sacar unos nuevos pliegos para adjudicar la obra a una empresa constructora y volver a iniciar los trabajos; "prácticamente al final de la Legislatura en el mejor de los casos", ha insistido.

A mayores, ha incidido en que mientras la ampliación del hospital público de Cabueñes continúa sufriendo retrasos administrativos y promesas "incumplidas", los proyectos privados de Quirón o la ampliación del hospital de Jove siguen avanzando.

"Esto es una señal preocupante de hacia dónde se está orientando la política sanitaria", ha lamentado Tomé, quien ha remarcado que los asturianos no tienen por qué sufrir "excusas ni desvíos de recursos hacia modelos que mercadean con la salud".