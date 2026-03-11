Tomé tilda al gobierno de Asturias de "naif" y "neoliberal" por permitir la implantación de universidades privadas

Archivo - La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS - Archivo

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha expresado este martes su "preocupación" ante la llegada de universidades privadas a Asturias, una decisión que considera "una apuesta entre naif y neoliberal" del Gobierno autonómico.

"Nos preocupa mucho que el Ejecutivo plantee que las universidades privadas son un negocio más que viene a complementar la oferta pública. No, la privada no complementa, compite directamente con ella", ha señalado la parlamentaria.

Tomé ha advertido de que la autorización a tres universidades privadas para impartir estudios de Enfermería "responde a una lógica empresarial que busca impedir que aumenten las plazas en la universidad pública". A su juicio, "esto lleva ocurriendo desde principios del siglo XXI, con el objetivo de estrangular la oferta pública para derivar estudiantes a la privada", algo que, ha enfatizado, "un gobierno progresista no debería permitir en ningún caso".

La portavoz de Somos Asturies ha recordado que, en Asturias, "solo existe un decreto que adapta la oferta universitaria actual al nuevo marco jurídico" y que regula el procedimiento de la Universidad de Oviedo, pero "no la entrada de centros adscritos a universidades privadas con sede en otras comunidades autónomas". "Esto es completamente irregular y por eso estaremos muy pendientes del contencioso administrativo planteado por CCOO y SUATEA, y de los que vendrán", ha anunciado.

Tomé ha calificado de "inadmisible" la situación actual y ha criticado que el Ejecutivo hable ahora de impulsar una ley asturiana de universidades para "intentar compensar esta barbaridad". "Esa ley es muy necesaria, porque Asturias es de las pocas comunidades que no tiene una norma propia sobre universidades, pero debe ser clara respecto a la llegada de las privadas: no puede ser una alfombra roja", ha insistido.

"Dicen que van a frenar nuevas universidades privadas, pero ¿de cuántas más hablamos?", se ha preguntado Tomé, que asegura que "ya hay tres en camino y se ha hecho la trampa para permitir su instalación, sin saber en beneficio de quién".