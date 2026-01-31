Tomé urge la declaraciones de zonas de vivienda tensionada en Asturias

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, mantuvo este sábado una reunión con la Asociación de Vecinos de La Arena, en Gijón, para abordar la situación en la que se encuentra la declaración de zonas tensionadas. - GRUPO MIXTO

OVIEDO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, mantuvo este sábado una reunión con la Asociación de Vecinos de La Arena, en Gijón, para abordar la situación en la que se encuentra la declaración de zonas tensionadas.

Tomé, que llevará al próximo Pleno de la Junta General una pregunta sobre este asunto, señaló que "esta medida es un paso imprescindible para topar, precios y abordar así esta crisis".

La declaración de zonas tensionadas en Asturies es una histórica reivindicación de la diputada y de su fuerza política, Somos Asturies, que el Gobierno autonómico se ha comprometido a abordar. El encuentro con los vecinos de La Arena no es al azar ya que, en este barrio gijonés, residen el 17 por ciento del total de vecinos y vecinas de las zonas que se califican de "tensionadas" en la comunidad (16.525 habitantes en La Arena de un total de 97.650 en todas las zonas tensionadas).

El siguiente zona más populosa prevista para la declaración es La Magdalena (Avilés), seguido por Llanes y Cimavilla (esta última también en Gijón).

"Desde nuestro Grupo Parlamentario hemos estado muy pendientes de esta medida, que consideramos clave para abordar la crisis de vivienda que estamos atravesando", dijo Tomé que recordó que en octubre del año pasado llevó a la comisión de Ordenación del Territorio una pregunta sobre los trámites que se estaban llevando a cabo para acometer la medida.