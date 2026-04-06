Tomé ve "impresentable" que el Gobierno valore el informe de Inspección sobre Cerredo antes de remitirlo a la comisión

Archivo - Comisión de investigación del accidente en la mina de Cerredo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión de investigación por el siniestro de la mina de Degaña, Covadonga Tomé, calificó este martes de "impresentable" la comparecencia pública del Gobierno de Asturies para valorar el informe del IGS sobre el siniestro laboral "sin remitirlo antes a la Comisión de Investigación".

Tomé hizo estas declaraciones tras la rueda de prensa ofrecida por la vicepresidenta Gimena Llamedo y el Consejero de Ciencia, Borja Sánchez, para dar cuenta de los acuerdos de Consejo de Gobierno.

Según Tomé, después de esta comparecencia pública, más allá del mediodía, la Comisión de Investigación seguía sin recibir el documento. "En la forma resulta impresentable y, en el fondo, se trata de un documento de más de 300 páginas que exige una lectura detallada, tiempo y seriedad. En una cuestión de esta gravedad, no caben ni las prisas ni los intentos de dar por cerrado un asunto que sigue bajo investigación".

Respecto a las medidas anunciadas, destacó la parlamentaria, "las iniciativas orientadas a mejorar los controles, reforzar la inspección y revisar los procedimientos son bienvenidas".

No obstante Tomé exige "transparencia para saber qué mecanismos se seguirán ahora para la vigilancia, control e inspección" y destacó que estas propuestas "no bastan si no se aclara cómo fue posible que se produjera una tragedia como la de Cerredo y qué falló exactamente en la cadena de supervisión y control".

"Por sí solas, las medidas no son suficientes si no se acompañan de una depuración clara de responsabilidades políticas y administrativas", reiteró Tomé.