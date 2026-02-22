'Toon Story' en Oviedo: revive El Rey León y Toy Story con la Film Symphony Orchestra

Film Symphony Orchestra - FSO

OVIEDO 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acogerá el 28 de febrero dos pases del concierto 'Toon Story' de la Film Symphony Orchestra, destinado al público familiar.

El espectáculo incluye un repertorio de bandas sonoras del cine de animación como El Rey León, Toy Story, La Bella y la Bestia, La princesa Mononoke, Aladdín o Pesadilla antes de Navidad. En el concierto participan más de 70 artistas entre músicos y cantantes.

El espectáculo tendrá lugar el sábado 28 de febrero a las 17.00 y a las 20.30 horas. Las entradas pueden adquirirse a través de la página web oficial de la sinfónica.