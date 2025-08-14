El Torneo de Tenis San Agustín alcanza su trigésima edición

OVIEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Torneo de Tenis San Agustín, en Avilés, alcanza este año su trigésima edición. El evento ha sido presentado este jueves por el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, acompañado por Gonzalo Sabin Pehaut y José Antonio Cerezo, presidente y secretario del Real Club de Tenis Avilés.

Juan Carlos Guerrero destacó el trabajo que hay detrás por parte de los clubes y entidades para que este tipo de eventos se celebren. La competición se desarrollará del lunes 18 al domingo 24 de agosto en su sede habitual, las instalaciones del Real Club de Tenis Avilés, en San Cristóbal, que permanecerán abiertas durante la celebración de los partidos a jugadores, entrenadores, acompañantes y público en general. Según comentó Gonzalo Sabín se estima la participación en este torneo de tenis de entre 50 y 60 deportistas procedentes de toda España.

Una vez más, el torneo será puntuable para el ranking nacional de la Real Federación Española de Tenis, así como para el ranking TPR, decisivo para la obtención de becas deportivas en Estados Unidos lo que volverá a ser un aliciente para que un nutrido grupo de tenistas de diferentes categorías y edades se dé cita en las pistas avilesinas.