Torres asegura que el PSOE no teme posibles revelaciones de Santos Cerdán tras su salida de prisión

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este jueves que el PSOE no teme que, el que fuera Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán pueda realizar declaraciones perjudiciales contra el partido tras salir de la cárcel.

Torres subraya que la formación actuó de inmediato y con contundencia solicitando la dimisión y el acta de diputado de Cerdán desde el primer informe, dejando claro que la gestión ante este caso fue ejemplar y que las decisiones se tomaron mucho antes de su ingreso en prisión.

El ministro, que participaba junto al presidente del Principado, Adrián Barbón, en el acto de homenaje y reparación a víctimas republicanas de la Guerra Civil en el Pozo Sotón, en El Entrego (Asturias), fue preguntado sobre posibles temores en el PSOE ante futuras declaraciones de Cerdán tras su salida de prisión.

Torres ha declarado: "No, el Partido Socialista lo que hizo fue, una vez se supo el primero de los informes, de manera automática, el secretario federal pidió la dimisión de Santos Cerdán y también el acta como diputado. El PSOE actuó de forma contundente, mucho antes de que estuviese en la cárcel y creo que eso es lo que tienen que hacer las formaciones políticas".

Y ha añadido que se ha conocido esta semana también "cómo otros representantes políticos han sido encarcelados por compra de material sanitario y supuestos delitos y no es idéntica la contundencia que tuvo el Partido Socialista con la que ha tenido el Partido Popular ante los casos supuestos de corrupción. Lo que nos pide la ciudadanía es que seamos contundentes y el Partido Socialista y Pedro Sánchez lo fueron".