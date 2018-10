Un total de 11 películas, a competición en el 'Enfant Terribles' del FICX

Publicado 26/09/2018 16:08:19 CET

Más de 200.000 alumnos de Asturias, Galicia, León y Cantabria pasaron por el programa didáctico del festival

GIJÓN, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 películas, tres de ellas fuera de competición, pasarán por la vigésimoprimera edición de 'Enfants Terribles', sección del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) orientada al público infantil y en la que se podrá ver lo más representativo de países como Francia, Reino Unido, Alemania, Islandia, Estonia o Canadá.

Según una nota de prensa de los organizadores del FICX, más 200.000 estudiantes han pasado por las salas de 'Enfants Terribles', lo que la convierte en una parada casi obligatoria en el calendario de actividades de colegios e institutos, no solo asturianos, sino también de Castilla y León, Galicia y Cantabria. Las proyecciones sirven de base para abrir debates en los centros educativos acerca de temas actuales como la multiculturalidad, la exclusión social, la educación sexual o el desarrollo personal.

Entre las películas a competición, algunas ya premiadas en otros certámenes como es el último trabajo de Michel Ocelot con su 'Dilili á Paris'. También regresa al FICX la cineasta Claire Simón, con su retrato generacional en 'Premières solitudes'. Por Gijón pasarán también Linda Hambäck con 'Gordon & Paddy' o Árni Ásgeirsson con 'Ploey - You Never Fly Alone'.

Además, están las óperas primas de Meryem Benm'Barek, 'Pascal Plante' o 'Ed Lilly'. Asimismo, podrá verse 'The Breadwinner', nominada al Oscar y al Globo de Oro y producida por Angelina Jolie. El cine español estará presente con la coproducción hispano-dominicana 'Miriam miente', de Natalia Cabral y Oriol Estrada, premiada en Karlovy Vary, y que tendrá su estreno estatal en la sección Esbilla del FICX.

Por otro lado, el cartel de' Enfants Terribles' ha sido creado en 2018 por César Sánchez, autor de la imagen de las dos últimas ediciones. Sobre esta obra, el ilustrador asturiano ha comentado que no está acostumbrado a trabajar pensando en niños, pero creo que al final lo único importante es "no tomarles por tontos y trabajar con toda la dedicación y esfuerzo", ha resaltado.

Asimismo, las sedes de 'Enfants Terribles' acogerán de nuevo los Encuentros con l@s artistas, en los que no solo se intercambian preguntas sobre cine, sino también sobre los temas centrales de las películas. Hasta el momento, ya se han confirmado encuentros con los siguientes realizadores: Kaspar Jancis (Captain Morten and The Spider Queen), Ed Lilly (VS.) y Natalia Cabral y Oriol Estrada (Miriam miente).

GUÍA DIDÁCTICA

Y como sigue siendo habitual, el FICX editará una guía didáctica que el certamen pone a disposición de los centros participantes y que sirve como herramienta de apoyo para preparar la visita al festival en clase, además de ofrecer pautas y actividades didácticas para trabajar tras su visionado en el FICX.

Estas guías, editadas por el escritor y crítico Jesús Palacios, estarán disponibles en formato digital en la web del festival. También se enviarán a los colegios e institutos por correo electrónico y cuentan con el apoyo del Departamento de Educación del Ayuntamiento. Se trata de que aprendan a leer el cine y a familiarizarse con una pequeña aproximación al lenguaje audiovisual, además de promover el séptimo arte como herramienta pedagógica.

En esa misma línea, como parte de la oferta de alfabetización audiovisual, los alumnos participantes en 'Enfants Terribles' tendrán la oportunidad de descubrir, de la mano de diversos miembros de la industria cinematográfica, una pluralidad de perfiles profesionales relacionados con el Séptimo Arte.

Tras el éxito del año pasado, en esta edición se desarrollará de nuevo el taller Mesa de luz virtual, que ofrece la posibilidad de trabajar con una aplicación digital que simula las características de una mesa de luz, es decir, transforma la pantalla en un lienzo en blanco donde los participantes pueden usar pinceles para dibujar una escena de una película de animación.

Con el apoyo del Conseyu de la Mocedá del Principáu d'Asturies y del Conseyu de la Mocedá de Xixón, el FICX pondrá a disposición de los alumnos y alumnas diez equipos informáticos. Los derechos de uso de las aplicaciones, propiedad de Clermont-Ferrand, se ceden de forma gratuita.

Además, en 'Aula de cine', creada por Laboral Cinemateca, se ofrecerá a la comunidad educativa un recurso didáctico que permite a los docentes explicar en el aula 20 conceptos básicos y fundamentales del arte cinematográfico, ilustrados con fragmentos de películas destacadas de la historia del cine y bio-filmografías de sus directores. Esta actividad será impartida por la crítica y escritora Violeta Kovacsics.

Los contenidos del Aula de Cine han sido desarrollados ex profeso por Fernando de Felipe Allué y Joan Marimón Padrosa, dos reconocidos especialistas de la docencia y la crítica de cine que cuentan con amplia experiencia cinematográfica.