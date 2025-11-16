Un total de 42 establecimientos de toda España participarán en el VII Campeonato de España de Pote Asturiano

OVIEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pote asturiano, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía del Principado, vuelve a convertirse en protagonista con la celebración del VII Campeonato de España de Pote Asturiano, un certamen que reivindica la cocina tradicional, los productos locales y la autenticidad de los guisos de cuchara que forman parte del alma asturiana. En esta séptima edición participarán 42 establecimientos de toda España, de los cuales 15 pertenecen al concejo de Oviedo, reafirmando el liderazgo de la capital asturiana como epicentro del pote.

La presentación oficial del Campeonato se celebrará el próximo miércoles en Oviedo.

En esta ocasión el campeonato amplía su alcance con la participación de dos restaurantes madrileños, Sidrería Tierra de Asturias y El Puchero de Mi Abuela, que llevarán el espíritu de la cocina asturiana hasta la capital.

El jurado estará presidido por la periodista gastronómica Paz Álvarez Calvo, junto a Ana Paz Paredes, periodista y crítica gastronómica; Amada Álvarez, presidenta del Club de Guisanderas de Asturias; y Mirta Rodríguez, campeona 2024.

La gran final se celebrará el próximo 2 de diciembre en la Quinta Abuli (Oviedo), donde se elegirá El Mejor Pote de España 2025, en un evento que reunirá a hosteleros, periodistas, productores y amantes de la gastronomía tradicional.

Organizado por Idea Redonda Comunicación, con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, Consejería de Medio Rural y Política Agraria, Turismo del Principado de Asturias, la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias OTEA, Regala Restaurantes y la Quinta de Abuli el campeonato se consolida como una cita imprescindible para poner en valor la gastronomía asturiana, su cultura de cuchara y la identidad culinaria del territorio.