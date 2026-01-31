Un total de 68 ayuntamientos se suma a la 17ª edición de la campaña de compostaje doméstico de Cogersa

Archivo - Compostadora de Cogersa. - COGERSA - Archivo

OVIEDO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este 2026 la campaña de compostaje doméstico del Consorcio de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) llega a su décimo séptima edición, con la participación de 68 ayuntamientos. Las familias interesadas en solicitar una compostadora y en beneficiarse de todos los recursos de la convocatoria, podrán inscribirse entre el 1 y el 28 de febrero en la web compostaconcogersa.es o dirigiéndose a su consistorio.

Según informa Cogersa, son más de 19.000 las familias que se han sumado a este modelo de autogestión de los biorresiduos de la huerta y la cocina desde que arrancó el programa en 2009, incluyendo las 722 unidades que se adhirieron en 2025.

Cogersa calcula que cada familia puede llegar a gestionar de media unos 300 kilos de restos orgánicos al año. Para participar es necesario disponer de una vivienda con espacio exterior donde ubicar la compostadora. La adhesión a la campaña implica cumplir una serie de compromisos básicos, como asistir a una sesión formativa obligatoria, que se desarrolla en los meses de marzo o abril, recoger la compostadora en el punto asignado y separar correctamente la materia orgánica, con aportaciones regulares al contenedor específico siguiendo las indicaciones técnicas.

Cogersa entrega gratuitamente a todas las familias participantes una compostadora de 350 litros, un removedor metálico, la Guía del compostaje doméstico, formación y asesoramiento técnico, así como diversos recursos audiovisuales de apoyo.

Hay 68 ayuntamientos inscritos en la campaña 2026 Los 68 ayuntamientos participantes en la décimo séptima edición de la campaña son los siguientes: Aller, Avilés, Belmonte de Miranda, Bimenes, Boal, Cabrales, Cabranes, Candamo, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Caravia, Carreño, Caso, Castrillón, Castropol, Coaña, Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Gijón, Gozón, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illas, Langreo, Laviana, Lena, Llanera, Llanes, Mieres, Morcín, Muros de Nalón, Nava, Navia, Noreña, Onís, Oviedo, Parres, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Pravia, Proaza, Quirós, Las Regueras, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, San Martín de Oscos, San Martín del Rey Aurelio, Santa Eulalia de Oscos, Santo Adriano, Siero, Sobrescobio, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Taramundi, Teverga, Tineo, Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villaviciosa, Villayón.