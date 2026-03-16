TotalEnergies renueva su patrocinio con la Vuelta a Asturias

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

TotalEnergies Electricidad y Gas y la Vuelta Ciclista a Asturias han renovado este lunes su acuerdo de patrocinio para la 68ª edición de la prueba, que se disputará del 23 al 26 de abril de 2026. La compañía multienergías continuará como partner oficial de la carrera y volverá a entregar en cada etapa el premio al 'Corredor más energético'.

El acto de firma se ha celebrado en la sede de Oviedo de TotalEnergies y ha contado con la participación de la directora de la Vuelta a Asturias, Cristina Mendo, y del CEO de TotalEnergies Electricidad y Gas en España, José Ignacio Sanz.

Sanz ha destacado la "estrecha colaboración" de la empresa con la conocida 'Vueltina' y con el fomento del deporte en Asturias. "La Vuelta a Asturias se celebra en casa y, para una compañía como la nuestra, con una firme apuesta por el deporte y una fuerte implantación en la región, es inconcebible no estar presentes", ha señalado.

El responsable de TotalEnergies ha recordado que la compañía patrocina diversas competiciones de ciclismo y running en España, como el circuito cicloturista TotalEnergies Challenge y pruebas como la Maratón de Sevilla o las San Silvestres de Gijón y Avilés. También ha subrayado que el Principado es un área estratégica para la empresa, con más de 700.000 contratos activos de electricidad, gas y servicios, además de cuatro oficinas de atención presencial y su sede principal en Oviedo.

Por su parte, Cristina Mendo ha expresado su agradecimiento por la continuidad de la colaboración. "Es un honor poder contar un año más con la confianza de TotalEnergies como patrocinador de la Vuelta. Empresas como esta hacen grande la carrera y permiten que sigamos creciendo año tras año", afirma.