TPA retransmite en directo la 87ª edición del Descenso Internacional del Sella

Archivo - Cientos de personas durante el Descenso Internacional del Sella 2024, a 3 de agosto de 2024, en Arriondas, Asturias (España). El Descenso Internacional del Sella, también es conocido popularmente ‘Les Piragües’, se celebra de manera anual el pri - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

OVIEDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Televisión del Principado de Asturias (TPA) emite en directo este sábado, 9 de agosto, la 87 edición del Descenso Internacional del Sella. La retransmisión comenzará a las 11.15 horas y se prolongará hasta las 14.00 horas a través de la primera cadena del ente público (A7) y de forma simultánea por Internet, en la web oficial www.rtpa.es y en sus cuentas de YouTube, Facebook, Instagram y Twitch.

Un equipo integrado por alrededor de 80 profesionales, entre redactores y técnicos, y un despliegue de más de 20 cámaras, dos unidades móviles, cinco unidades de satélite (DSNG), trece mochilas de transmisión y cinco drones conforman el dispositivo técnico y humano preparado para la cobertura de esta edición.

La primera unidad móvil estará ubicada en Arriondas, donde se leerá el pregón a cargo de la regatista Theresa Zabell. Tras este momento, dará comienzo el himno de Asturias y la tradicional salida de la prueba.

El recorrido contará con diez puntos intermedios de cobertura audiovisual desde un kilómetro tras la salida hasta Norniella, pasando por enclaves como La Remolina, Triongo, Puente de Arco, Torañuo, El Rabión del Diablo, La Requexada, Fríes, Cuevas y Campos de Ova. Cuatro drones darán cobertura aérea durante gran parte del trayecto.

La segunda unidad móvil estará situada en Ribadesella, con siete cámaras y un dron para captar la llegada de los participantes en el puente de la villa.

Además, TPA instalará un set en Ribadesella desde donde Miguel Lartategui narrará la carrera junto al especialista en piragüismo Javier Rodríguez Dorado. La periodista Elisabeth Luque cubrirá el ambiente en la salida desde Arriondas, mientras que Nacho Mateos será el encargado de realizar entrevistas en la llegada, incluidos los vencedores de la edición.

Como complemento a la retransmisión, TPA emitirá una programación especial a lo largo del día. A las 10.30 horas, se podrá ver el documental 'Lo que el Sella no ve', centrado en los preparativos y aspectos menos visibles del evento. Ya por la noche, a las 21.30 horas, se estrenará en televisión el documental 'Sella, el río de la gloria', dirigido por Alex Galán, que recorre casi 90 años de historia del Descenso y revive la emoción de la prueba.

Por otro lado, el domingo 10 de agosto a las 19.00 horas, TPA retransmitirá en directo el último encuentro de pretemporada del Sporting frente al Racing de Ferrol. El partido, que se disputará en el estadio Pepe Barrera de Ribadeo, será narrado por Fernando García de Dios, acompañado por el comentarista Pedro Sánchez Pedrayes.