Los trabajadores de Avilés dicen que el Ministerio de Industria está "azorrando" y le exigen una solución

Actualizado 14/06/2019 9:28:43 CET

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la planta de Alcoa en Avilés han cargado este jueves contra los responsables del Ministerio de Industria. El presidente del comité de Empresa, José Manuel de la Uz, ha lamentado que los trabajadores no tengan noticia alguno del departamento dirigido por Reyes Maroto. "No nos han convocado para nada y no sabemos por qué están azorrando", ha dicho.

De la Uz se ha pronunciado en estos términos, a preguntas de los periodistas, tras participar en la primera etapa de la marcha a pie que han iniciado los trabajadores a Madrid en señal de protesta. Este jueves han recorrido los treinta kilómetros que separan la planta avilesina de la Delegación del Gobierno en Asturias, en Oviedo, donde se han concentrado.

"Tenemos que ir a romper Madrid, a romper el Ministerio de Industria", ha dicho el presidente del comité de empresa a los suyos, megáfono en mano. Sus compañeros le jaleaban y corearon el lema 'Alcoa no se cierra'.

Los trabajadores afirman que desde el Ministerio les dijeron que su situación se iba a solucionar y eso es lo que reclaman. "Ha llegado el momento de tirar de épica e ir a Madrid a luchar por Alcoa y por la industria de Asturias, que va a desaparecer si este gobierno no hace nada", ha advertido.

"Cuando llevas ocho meses luchando y ocho meses recibiendo mentiras es normal que tengamos pocas esperanzas", ha admitido ante los medios de comunicación De la Uz. "Exigimos una solución para seguir trabajando en Avilés y A Coruña; el Gobierno tiene que darla porque se ha comprometido a ello", ha insistido. Los trabajadores de la planta de Avilés tienen previsto llegar a Madrid el día 24 de junio, tras caminar durante 13 etapas.