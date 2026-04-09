Trabajadores de la mina de Vega de Rengos vuelven a reclamar al Principado que autorice la reapertura

Concentración de trabajadores de la mina de Vega de Rengos - EUROPA PRESS

OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de la mina de Vega de Rengos, en el municipio asturiano de Cangas del Narcea, han vuelto a concentrarse este jueves frente a la sede de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano. Piden que se reabra la explotación de la mina, cerrada desde el mes de noviembre cuando se produjo un hundimiento que causó la muerte de dos trabajadores.

A preguntas de los periodistas los trabajadores se quejan de que nadie en el Principado les recibe y que varios de los funcionarios que podrían ocuparse del asunto "están de baja laboral".

'Ni olvido para los que se fueron ni paro para los que quedamos. ¡¡Mina abierta ya!!' y 'Basta de falsas promesas. Proyecto de explotación ya. Si nuestros hijos pasan hambre...' son los lemas que se leían en las pancartas que portaban los trabajadores.

Son unos setenta los trabajadores afectados, de los que están en expediente de regulación de empleo unos cincuenta desde hace dos meses. Afirman que la empresa, TyC Narcea, les dijo que aguantaría dos meses. Pero si no hay solución, temen que lleguen pronto los despidos.

"En el suroccidente no se ha hecho nada desde que se cerraron las minas y vamos a tener que emigrar, no se sabe dónde", ha dicho Carlos Menéndez, uno de los trabajadores afectados.

Cree que en el Gobierno asturiano pretenden "lavarse las manos" ante un problema que es muy importante. Se quejan los trabajadores de que quieran hablar de ellos como si fuese la mina de Cerredo, donde en marzo de 2025 hubo otro accidente con cinco mineros muertos. "Somos dos unidades completamente diferentes en todos los temas", ha afirmado el operario. "Nos meten en el mismo saco cuando no tenemos nada que ver con ellos", se queja.

Mientras, los trabajadores siguen solicitando reuniones al Principado. Ya no saben a quién pedírsela porque en ocasiones ni se les responde. "No hay respuesta y no sabemos ni quién puede estar en las reuniones", lamentan.