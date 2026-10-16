Los trabajadores de Santa Bárbara trasladan al Principado su preocupación ante los retrasos del programa del VAC

Borja Sánchez, junto a trabajadores en la puerta de la Junta General - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miembros del comité de empresa de Santa Bárbara, en Trubia (Oviedo), han aprovechado la presencia del consejero de Ciencia, Industria y Empleo de Asturias, Borja Sánchez, en la Junta General del Principado de Asturias para trasladarle su preocupación por su futuro laboral ante los retrasos del programa del vehículo de combate sobre cadenas (VAC).

Tras el encuentro, el presidente del comité de empresa de la factoría, Miguel García Díaz, ha reconocido ante los periodistas que no le han convencido las respuestas del dirigente asturiano.

"Llevamos con esta problemática del retraso del inicio de las obras del VAC desde enero, o sea, se trasladó a abril y ahora la última que tenemos es septiembre", ha comentado García

García ha manifestado su escepticismo ante las palabras de los dirigentes políticos señalando que "todo el mundo pone muy buena voluntad sobre que se va a fabricar, pero en la factoría, como no empecemos, vamos a tener problemas ya". Ha añadido que ya se ha procedido a la "recolocación de gente en diferentes talleres".

El representante de los trabajadores ha criticado que las declaraciones de tranquilidad no se acompañen de acciones concretas, afirmando que haya "buenas palabras" pero no "hechos". Asimismo, ha señalado que la proximidad de las elecciones generales del 29 de octubre agrava la incertidumbre.

De esta forma, García considera necesaria una confirmación oficial de los planes de fabricación. "Si es verdad que todo se va a hacer, pues que salgan ya con una nota de prensa, algo oficial y que lo digan".

El presidente del comité ha lamentado que se desconozca con precisión la naturaleza de los retrasos, indicando que ya va alargándose desde enero. "No vivimos de buenas palabras", ha concluido tras el encuentro con el consejero.