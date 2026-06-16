Los trabajadores de Talleres Alegría convocan una huelga indefinida tras fracasar la mediación

Archivo - Imagen de archivo de la visita de Juan Carlos Campo a Talleres Alegría - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de trabajadores de Talleres Alegría ha convocado una huelga indefinida de tres jornadas semanales --martes, miércoles y jueves-- a partir de este miércoles 17 de junio tras concluir sin acuerdo el acto de mediación celebrado ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC).

Según ha informado CCOO en una nota de prensa, la convocatoria afecta a los operarios del taller de la empresa, ubicada en el polígono de Silvota, en Llanera, y llega después del fracaso de las negociaciones para renovar el pacto de condiciones laborales.

El sindicato sostiene que la plantilla se ha visto "empujada a la huelga" por la posición de la dirección de la empresa, a la que acusa de negarse a atender demandas relacionadas con la actualización salarial, la inversión en herramientas y maquinaria y la implantación de protocolos de seguridad para determinadas maniobras que se realizan en las instalaciones.

El portavoz del comité de huelga, Joaquín, ha asegurado que los trabajadores reclaman poder desarrollar su labor "seguros, con herramientas dignas y que se garantice el poder adquisitivo de las familias". Asimismo, ha considerado "inaceptable" que la dirección, a su juicio, no atienda las reivindicaciones de la plantilla en materia de seguridad y salarios.

¿"DEUDA" COLECTIVA DE MÁS DE 100.000 EUROS?

CCOO también ha señalado que otro de los puntos de conflicto es la implantación de un nuevo sistema de pago de la prima de producción. Según el sindicato, la empresa pretende aplicar cambios que implicarían detraer parte de esa prima a los trabajadores hasta amortizar una supuesta deuda colectiva de más de 100.000 euros.

La organización sindical considera que esa deuda es "ficticia" y la atribuye a unas tablas que, según indica, permanecen congeladas desde 2012. Asimismo, rechaza que se reduzcan los ingresos de la plantilla para compensar esa situación.

Ante la falta de acuerdo, la asamblea de trabajadores ha ratificado la convocatoria de huelga, que consistirá en tres jornadas de paro total semanales con carácter indefinido. Las movilizaciones comenzarán este miércoles a las 06.00 horas.

La representación de los trabajadores ha hecho un llamamiento a la dirección de la empresa para que retome las negociaciones y presente una propuesta que permita alcanzar un acuerdo y poner fin al conflicto.