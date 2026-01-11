La tradición del Domingo de Sidros y Comedies cumple 22 ediciones en Valdesoto - VALDESOTO

OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Valdesoto ha celebrado este domingo 11 de enero la 22 edición del Domingo de Sidros y Comedies en el campo de la iglesia, que ha contado con la representación de tres 'comedies', sus conocidas representaciones teatrales satíricas y humorísticas.

Estas tres obras han sido: la de los escolinos de Faes, '¡Por fin! La comedia ye real'; la de la Mocedá, 'Exemplares hai munchos'; y la de los adultos, 'Faciendo lo que mos da la real... comedia'.

Según han informado los organizadores en un comunicado enviado a los medios, la participación de los tres grupos "volvió a poner de manifiesto la importancia del relevo generacional para garantizar la continuidad de esta tradición".

Esta celebración se viene realizando desde el 6 de febrero de 2005, cuando la asociación El Cencerru recuperó una tradición que llevaba más de 60 años aletargada en el olvido.

Desde entonces, ya son 22 ediciones de esta cita consolidada en el calendario festivo asturiano, ha destacado el Ayuntamiento de Siero en el comunicado.