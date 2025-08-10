El tráfico de mercancías del Puerto de Avilés superó los 2,3 millones de toneladas en el primer semestre

Archivo - Puerto de Avilés - AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS - Archivo

OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Avilés movió 2.316.057 toneladas hasta el 30 de junio de 2025, lo que supone un incremento del 2,2% respecto al mismo período de 2024, con 2.265.826 toneladas.

Según indica este domingo la Autoridad Portuaria de Avilés, este primer semestre del año ha estado marcado en los muelles avilesinos por el buen comportamiento de los graneles líquidos y la mercancía general -con crecimientos del 3,6% y el 7,43% respectivamente-, así como por la recuperación del tráfico de pasajeros, tras dos años sin cruceros, con la escala del Scenic Eclipse del 15 de junio.

La pesca también ha tenido un comportamiento positivo, con un crecimiento acumulado del 8,82% con respecto a 2025. Por último, únicamente los graneles sólidos presentan un porcentaje negativo, con un decrecimiento del 1,9%.

Dentro del semestre, destacan los meses de enero, mayo y junio, durante los que se superaron las 400.000 toneladas.

Respecto a los muelles, los de Raíces y su ampliación ocupan la primera posición tanto en atraques como en mercancía: 153 operativas y 1.027.445 toneladas. El Muelle de Valliniello ocupa la segunda posición en atraques, con 112, y alcanza las 335.101 toneladas (+5,64%).

Le sigue en movimiento de buques el Muelle de ArcelorMittal con 80 operativas y 347.914 toneladas (+4,45%). A continuación, se sitúan los muelles Sur y Oeste de San Juan con 68 atraques y 574.964 toneladas.

También se ha incrementado el número de buques mercantes que hicieron escala este semestre en Avilés, un total de 413 frente a los 403 registrados en el primer semestre de 2024.