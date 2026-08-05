Tráfico pide a los transportistas que eviten circular en las horas claves de la jornada del eclipse

Raquel Casado - EUROPA PRESS

OVIEDO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jefa provincial de Tráfico en Asturias, Raquel Casado, ha aprovechado este miércoles su comparecencia ante los medios tras la reunión del dispositivo especial coordinado con motivo del eclipse del 12 de agosto para pedir a los profesionales del sector del transporte de mercancías que no circulen durante las horas del evento para prevenir congestiones.

Casado ha explicado que la Dirección General del Tráfico ha elaborado "un plan específico de movilidad a lo largo de todo el territorio nacional", siendo la autovía A-8 el eje fundamental del dispositivo en Asturias, donde se han renovado las cámaras de vigilancia y los paneles de mensajería variable para informar a los conductores de forma común.

La responsable de Tráfico ha insistido en que, aunque no se trata de una restricción, sí se formula "una recomendación" al transporte de última milla para que "a partir de las 19.00 horas procure organizarse de modo que esté realizado o se realice después de las doce de la noche", ya que "no es tanto el tiempo del eclipse, sino el tiempo de después cuando los ciudadanos pongan sus vehículos y vuelven a sus casas, donde se va a producir el mayor volumen de tráfico".

El dispositivo de Tráfico contará con el refuerzo de medios de vigilancia, incluyendo helicópteros y drones de la Dirección General de Tráfico en toda la A-8, con el objetivo de "garantizar la seguridad de los usuarios". Asimismo, se han tomado medidas especiales en zonas como Villaviciosa, donde se espera "especial afluencia" y se han modificado señalizaciones para mejorar la movilidad.

Casado ha hecho un llamamiento final a la colaboración ciudadana, pidiendo a los usuarios que "tengan paciencia" durante los desplazamientos, ya que ha asegurado que "lógicamente va a haber un exceso de población circulando en una vía de alta capacidad pero no deja de ser una vía de alta capacidad para un día normal, no para lo que va a suceder en esa noche".

En el marco del evento astronómico Trío de Eclipses, que tendrá lugar el próximo 12 de agosto y que afectará de forma total, a varias comunidades autónomas, entre ellas al Principado de Asturias, la Guardia Civil ha iniciado un proceso de planificación y refuerzo de las medidas de seguridad que se implementarán en esa fecha.

La Comandancia de Asturias considera que constituye un acontecimiento de especial relevancia que generará un impacto directo e inmediato en la seguridad ciudadana y la movilidad vial de la provincia, estableciendo un dispositivo operativo especial destinado a garantizar el libre ejercicio de los derechos, mantener la fluidez de las redes de comunicación y prevenir situaciones de riesgo colectivo.

En este dispositivo específico de alta intensidad orientado a incrementar la presencia preventiva y visible en las vías y zonas de observación más afectadas, canalizar y ordenar de forma estricta los flujos de tráfico rodado y dificultar la comisión de ilícitos penales e infracciones administrativas, formarán parte las siguientes Unidades: Seguridad ciudadana de las Compañías territoriales, USECIC, Compañía Fiscal y Fronteras, SEPRONA, Sector de Tráfico, GREIM, Unidad aérea de Oviedo (UHEL), Servicio Marítimo SEMAR, GEAS, Unidad de medios aéreos (pilotos UAS y Equipo Pegaso) y COC.

La Guardia Civil recomienda planificar desplazamientos con antelación evitando aquellos innecesarios para evitar atascos y demoras, así como evitar detenerse en arcenes para dejar libres las vías de acceso y salida a los puntos de observación. Algunos puntos de observación tienen zonas de aparcamiento reducido o carecen de él, por lo que en caso de no poder estacionar el vehículo, se recomienda buscar otro sitio.

Insisten en que es muy importante que las carreteras y vías de acceso a los diferentes puntos de observación queden libres para que puedan utilizarse por los servicios de emergencia en caso de que éstas se produzcan.