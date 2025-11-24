El tráfico en el puente sobre el río Sella se cortará este martes de 09.00 a 13.00 horas por obras

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible volverá a cortar este martes, 25 de noviembre, entre las 09.00 y las 13.00 horas, el tráfico en el puente sobre el río Sella, situado en el kilómetro 3 de la carretera N-632, a su paso por el municipio de Ribadesella, para continuar las obras de rehabilitación estructural y funcional de la infraestructura.

Durante el corte total, que será necesario para ejecutar los trabajos de hormigonado de limpieza en la pila 6, se permitirá el paso peatonal sobre el tablero y el tránsito de vehículos de emergencia, previa disposición de la maquinaria para garantizar la seguridad.

El Ministerio recuerda que el itinerario alternativo para los vehículos durante estas horas será la autovía A-8, entre los enlaces de Llovio (km 319) y Pando/Bones (km 326).

Fuera de estas franjas de corte total, los trabajos en el puente mantienen el tráfico alternativo en ambos sentidos, regulado por semáforos, de manera ininterrumpida de lunes a domingo.

Los trabajos de hormigonado de limpieza, que forman parte de la preparación de la futura cimentación, buscan obtener una superficie estable y nivelada que facilite la ejecución de los micropilotes y los encepados de la estructura. En el tramo comprendido entre el estribo 1 (margen derecha de la ría) y la pila 7, estas labores se desarrollan de forma subacuática, con apoyo de buzos y bombeo del hormigón desde la plataforma del puente.

El proyecto de rehabilitación, en el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha destinado una inversión de 7,74 millones de euros (IVA incluido), contempla la mejora integral del puente para garantizar su durabilidad y seguridad estructural.