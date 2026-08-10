El transporte público suma 30,8 millones de viajes en Asturias hasta junio, un 6,6% más

Cerca de medio millón de personas cuentan ya con la tarjeta CONECTA, que se consolida como motor de la movilidad sostenible - PRINCIPADO

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de medio millón de personas cuentan ya en Asturias con la tarjeta Conecta, que se ha consolidado como motor de la movilidad sostenible en la comunidad. El transporte público mantiene este año la tendencia de crecimiento registrada en 2025: de enero a junio se efectuaron 30.826.502 viajes, un 6,6% más que en el mismo período del ejercicio pasado, según las cifras que maneja el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA).

Este balance se produce después de que el transporte público por carretera alcanzase su máximo histórico en 2025, con 59.285.855 desplazamientos, un 8,1% más que en 2024. En la comparativa interanual, el primer semestre de este año suma casi 1,9 millones de viajes más. En cuanto a junio, cerró con 5.332.310, un 10% más que en el mismo mes de 2025.

El consejo de administración del CTA, reunido hoy en Gijón, ha analizado estas cifras junto con las actuaciones previstas para adaptar la oferta de transporte público a las necesidades de movilidad de la ciudadanía.

Las 477.558 tarjetas Conecta emitidas reflejan la creciente confianza de la población en un modelo de movilidad más económico, sencillo y sostenible. Además, al crecimiento de personas usuarias se suma también un mayor uso del título autonómico, que se utilizó en ocho de cada diez viajes realizados.

El coste máximo mensual de Conecta pasará en otoño de 30 a 20 euros, tal y como anunció recientemente el presidente del Principado, Adrián Barbón. Esta reducción del 33% supondrá diez euros adicionales de ahorro al mes para todas las personas que actualmente alcanzan el tope de gasto.

BILLETE ÚNICO

La evolución de Conecta es especialmente significativa en el concejo de Gijón, donde más de 125.000 habitantes disponen ya de la tarjeta, un 164% más que hace un año. Desde junio de 2025 han solicitado el billete único más de 80.000 personas. Actualmente, se utiliza en más del 60% de los viajes que realizan los autobuses municipales de Emtusa.

El crecimiento fue especialmente intenso tras el cambio de las condiciones tarifarias del transporte urbano, una vez que el Ayuntamiento de Gijón optó por no solicitar las bonificaciones estatales disponibles para estos servicios. En este nuevo escenario, Conecta reforzó su atractivo económico. Así, solo en julio de 2025, las validaciones del billete único autonómico en los autobuses urbanos aumentaron un 137,5%, hasta alcanzar las 560.305.

Esta evolución refleja el interés de un sistema que permite integrar los desplazamientos urbanos con los realizados en otros puntos de Asturias y establece un límite mensual de gasto.

Los datos de todo el año pasado y del primer semestre de 2026 demuestran el uso creciente del transporte público en el Principado, tanto en número de viajes como en uso del billete único. La adaptación de la oferta a la demanda, la integración de servicios y la reducción progresiva de costes permiten seguir avanzando hacia un sistema más accesible, conectado y adaptado a las necesidades de la ciudadanía.