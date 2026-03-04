Transportes abre a información pública el enlace de Robledo entre la A-66 y la AS-II

Croquis del trazado del enlace de Robledo entre la A-66 y la AS-II - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente y someterá a información pública el proyecto de trazado del enlace de Robledo entre la autovía A-66 'Ruta de la Plata' y la autovía autonómica AS-II 'Autovía de la Industria', en Asturias. El presupuesto estimado en obras para esta actuación es de 26,9 millones de euros y su anuncio se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según ha informado el Ministerio en nota de prens, se trata de una actuación incluida en el Protocolo firmado el 23 de abril de 2019 entre el Ministerio y el Principado de Asturias con objeto de colaborar para mejorar la interconexión de la red autonómica (AS-II) con la Red de Carreteras del Estado en la zona central de Asturias.

El enlace proyectado de Robledo aprovecha la estructura actual de las calzadas de las carreteras A-66 y AS-II para crear cuatro nuevos movimientos, que conecten ambas autovías en el término municipal de Llanera.

Los nuevos ramales son la conexión de la A-66 con la AS-II sentido Gijón (norte); la conexión de la AS-II con A-66 sentido Serín (norte); la conexión AS-II con A-66 sentido Oviedo (sur) y la conexión de la A-66 con AS-II sentido Oviedo (sur).