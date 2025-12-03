Transportes adjudica por 18,1 millones la renovación integral de los túneles de Villabona

Túnel de Villabona. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 18,1 millones de euros (IVA incluido), a través de Adif, las obras de renovación integral de los túneles de Villabona, situados en la línea ferroviaria de ancho convencional León-Gijón, dentro del Plan de Cercanías de Asturias.

Según informa el ministerio a través de una nota de prensa, el proyecto tiene como objetivo modernizar la infraestructura, mejorar las condiciones de explotación de los túneles y elevar los estándares de calidad de la línea, con el fin de potenciar los tráficos de viajeros y mercancías.

La actuación contempla el cambio de la actual vía sobre balasto por vía en placa sobre hormigón, así como la mejora de los sistemas de drenaje e impermeabilización, refuerzos estructurales, tratamientos en bóvedas y hastiales, mejoras en la electrificación y la construcción de soleras bajo la vía.

Los trabajos incluyen medidas provisionales para mantener la circulación ferroviaria durante las obras, actuando alternativamente sobre cada túnel para minimizar el impacto en la explotación de la línea, por la que circulan servicios de Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías.

Los túneles de Villabona 90I y 90II cuentan con una vía cada uno y tienen una longitud de 902 y 853 metros, respectivamente.