Transportes adjudica por 5,2 millones de euros la construcción de una nueva base de mantenimiento en El Berrón

Nueva base de mantenimiento para la red de ancho métrico en El Berrón - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha adjudicado por 5,17 millones de euros la construcción de una nueva base de mantenimiento de la red ferroviaria de ancho métrico en El Berrón, en el concejo asturiano de Siero del Principado de Asturias.

Según ha informado el Ministerio de Transportes, se trata de una base que acogerá, en unas modernas y completas instalaciones, todas las dependencias y equipos técnicos y humanos necesarios.

La actuación tiene por objetivo reunir en un mismo espacio todas las instalaciones destinadas al mantenimiento y conservación de la red que actualmente se encuentran diseminadas en el entorno de El Berrón.

El Berrón se convierte así en un centro neurálgico de la red ferroviaria asturiana ya que acoge también, desde 2024, un renovado Centro de Regulación de Circulación Multi-red, muy próximo a la nueva base de mantenimiento. Este centro integra la gestión de la circulación de las redes convencional y de ancho métrico en el Principado.

La nueva edificación, compuesta por tres módulos interconectados y una zona de urbanización, se situará en una parcela próxima a la estación de El Berrón, donde se cruzan la calle de la Estación y la avenida Somata.

Además, contará con acceso directo a las vías, lo que agilizará la intervención de los equipos de mantenimiento en su ámbito de actuación, las líneas C5 (Laviana-Gijón) y C6 (Oviedo-Infiesto) del núcleo de Cercanías del Principado de Asturias.

La base acogerá el taller de trenes y el almacén, con un espacio exterior para materiales de gran tamaño; una cochera con dos vías, foso de mantenimiento, talleres y punto limpio; y las dependencias destinadas al personal de mantenimiento, que suman más de un centenar de efectivos.

La construcción de la base de El Berrón forma parte del Plan de Cercanías de Asturias, que moviliza ya 1.482 millones de euros en actuaciones de mejora de la infraestructura. En este marco, se han desarrollado recientemente otras iniciativas como la licitación, en octubre de 2025, del cerramiento de 2,5 kilómetros de vía en varios tramos de las líneas C3 y C4 con el fin de evitar tránsitos indebidos; o la licitación, por 3,3 millones de euros, de la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras para la renovación integral o adaptación de 11 pasos a nivel en la red de ancho métrico del Principado.