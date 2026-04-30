Transportes avanza en la modernización de los túneles de la AP-66 entre Asturias y León con una inversión de 76,3 millon

Transportes continúa con la modernización de siete túneles de la AP-66 entre Asturias y León, con una inversión de 76,36 millones de euros - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa avanzando con las obras de modernización de los túneles de Entrerregueras, Pando, Vegaviesga, Negrón, Oblanca, Cosera y Barrios, situados en la autopista AP-66, León-Campomanes, entre Asturias y León. Esta actuación cuenta con una inversión total de 76,36 millones de euros (IVA incluido) financiada con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En el desarrollo de estos trabajos, durante los meses de mayo y junio está previsto continuar con la ejecución de las galerías y el canal caz en los dos tubos del túnel de Barrios y en el tubo en sentido León del túnel de Negrón.

Para realizar las obras será necesario mantener las siguientes afectaciones al tráfico: en el túnel de Barrios corte de la calzada en sentido León del 4 al 29 de mayo. Corte de un carril en cada uno de los sentidos, de forma alternativa, del 1 al 30 de junio y en el túnel de Negrón: corte de un carril en sentido León del 4 al 17 de mayo.

Tamién un corte de la calzada en sentido León del 18 de mayo al 22 de junio y un corte de la calzada en sentido Asturias a partir del 22 de junio. Cuando se corte alguna de las calzadas, el tráfico será desviado a la calzada contraria, que tendrá circulación bidireccional. Los desvíos estarán debidamente señalizados.

Además, podrá haber cortes de carril en el resto de túneles no afectados por estas restricciones, de lunes a las 6.00 h a viernes a las 13.00 horas.