Transportes licita las obras para estabilizar un talud en la A-8 a la altura de Serín

Plano actuación de las obras para estabilizar un talud en la A-8 a la altura de Serín (Gijón). - MINISTERIO DE TRANSPORTES

GIJÓN, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 783.935,70 euros (con IVA) el contrato de obras para estabilizar un talud ubicado en la calzada derecha de la autovía A-8, entre los kilómetros 392,600 y 392,700, a la altura de la parroquia gijonesa de Serín.

El anuncio correspondiente será próximamente publicado en el Boletín Oficial de Estado (BOE), según una nota de prensa del citado Ministerio.

El objetivo de esta actuación es evitar movimientos y efectos como la deformación e incluso rotura del firme con los consecuentes perjuicios para la rodadura segura de los vehículos.

Según los estudios geotécnicos previos, las actuaciones principales que se seguirán para la estabilización del talud serán la preparación del terreno mediante la retirada de vegetación existente, extracción y conservación de tierra vegetal, y la remodelación del terreno con pendientes entre 11 y 18 grados.

Asimismo, se implantará un sistema de drenaje que incluye nuevas cunetas, drenes californianos para captar aguas subterráneas, inclinómetros para control de movimientos, y la obturación de pozos existentes con material granular.

También se incluyen medidas específicas de restauración ambiental por medio de hidrosiembra especializada y plantación de especies arbóreas autóctonas, reutilizando la tierra vegetal extraída inicialmente.

Este proyecto está relacionado con las obras de reconstrucción del firme de la A-8, que ha ejecutado el Ministerio en el nudo de Serín y en la que se realizó una inversión de un millón de euros.

Además, con las obras se reparó la rotura existente en el firme causadas por el empuje del talud y se mejoró el drenaje del talud y el firme.

Con estas nuevas obras se pretende completar la estabilización del talud para evitar que se puedan producir nuevas deformaciones en el firme.

Aprobado definitivamente el expediente de información pública, esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido más de 224 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Asturias.