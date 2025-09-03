Trasladada en helicóptero al hospital una mujer que se lesionó cuando hacía una ruta en Cabrales

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han trasladado a bordo de un helicóptero medicalizado a una mujer que se lesionó cuando hacía una ruta en el municipio de Cabrales.

Según información del SEPA recogida por Europa Press, la mujer se lesionó en un pie cuando bajaba del puerto del Iguanzo a la Majada de Dubriello.

La sala del 112 Asturias recibió el aviso a las 15.21 horas. Tras acceder hasta la afectada y ser atendida por el médico-rescatador, se ejecutó una operación de grúa, en la que se desplegaron unos 30 metros de cable, para su izado a la aeronave y posterior traslado. El equipo dio por finalizada la intervención a las 16.53 horas.