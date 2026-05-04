Trasona será sede del Europeo de Piragüismo 2028, prueba clave para los Juegos de Los Ángeles

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OVIEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

Asturias será la sede del Campeonato de Europa de Canoe Sprint en mayo de 2028, una cita que reunirá a más de 30 países y que tendrá un carácter decisivo al ser prueba clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El evento se desarrollará en el embalse y el Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona, en el municipio de Corvera.

La designación ha sido acordada por Paddle Europe en colaboración con la Real Federación Española de Piragüismo y la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias. Esta elección supone el regreso a España de una competición de esta magnitud tras más de quince años, consolidando a Trasona como uno de los escenarios referentes del piragüismo en el continente.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa, la selección se ha fundamentado en la valoración "muy positiva" que la Federación Internacional de Piragüismo realizó de las instalaciones de titularidad autonómica tras una reciente visita técnica al equipamiento.

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha valorado esta designación como un reconocimiento al "trabajo sostenido de muchos años" y a la labor de las federaciones implicadas. Asimismo, ha subrayado la capacidad de Asturias para acoger eventos deportivos internacionales de primer nivel, vinculando la actividad de alto rendimiento con el entorno natural.

De cara a la cita de 2028, el Gobierno de Asturias ha confirmado que ya trabaja de forma coordinada con ambas federaciones, el Consejo Superior de Deportes y las administraciones locales para garantizar el éxito organizativo.

El objetivo del Principado es aprovechar este campeonato no solo como un escaparate internacional, sino también como una oportunidad para la modernización de las instalaciones de Trasona y como una experiencia tractora para el deporte base en la comunidad autónoma.