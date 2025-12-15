Trece personas resultan heridas en los 39 accidentes registrados el fin de semana

Archivo - Autopista 'Y', tráfico - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de trece personas resultaron heridas de diversa consideración este fin de semana en los 39 accidentes registrados en las carreteras asturianas, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico a Europa Press.

Según las mismas fuentes el viernes 12 fueron trece los siniestros registrados en los que seis personas resultaron heridas; dos de ellas de carácter grave, dos leves y las otras dos pendientes de valorar.

El sábado 13 la Guardia Civil contabilizó 16 siniestros. En este caso traslada que en los mismos se registraron dos personas heridas leves y otra persona herida, pero también pendiente de valoración.

Por último, en la jornada del domingo se registraron una decena de accidentes con tres personas heridas de carácter leve y otra de carácter grave.