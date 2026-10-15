Trib.- Un acusado de mantener sexo consentido con una prima de 14 años acepta ocho años de cárcel

Archivo - Palacio de Justicia de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre procesado por mantener relaciones sexuales consentidas con una menor de 14 años, hija de un primo suyo, ha reconocido este jueves el delito de agresión sexual y ha aceptado una pena de ocho años de prisión.

Así lo ha hecho tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal, en el juicio señalado para este día en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, según una nota de prensa de la Fiscalía Área de Gijón.

En este sentido, el procesado (1995), el 4 de mayo de 2025, mantuvo relaciones sexuales consentidas con una menor de 14 años, hija de un primo suyo, en una localidad no identificada de Asturias.

El acusado era conocedor de la diferencia de edad entre ambos, 15 años. Ambos habían iniciado una relación sentimental en marzo de 2025 y se habían citado varias veces en el concejo de Carreño, aunque hasta el mes mayo no habían mantenido relaciones sexuales completas.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de agresión sexual del artículo 181.1 y 4 del Código Penal. Tras reconocer los hechos, el procesado aceptó ocho años de prisión; libertad vigilada durante cinco años; e inhabilitación especial para empleo o cargo público o ejercicio de profesión u oficio, retribuido o no, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad durante 13 años, así como para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante cuatro años.

Además, se le prohíbe aproximarse a la menor a menos de 500 metros, a su domicilio y lugar de estudios o trabajo así como aquellos que frecuente, se encuentre ella o no en el interior de los citados lugares, y prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, ambas prohibiciones durante 15 años. En concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnizará a la menor con 2.500 euros por daños morales.