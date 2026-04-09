Trib.- El TSJA desestima el recurso de la UTE Hospital Cabueñes contra la suspensión del contrato de obra

Archivo - El hospital Universitario de Cabueñes. - PRINCIPADO - Archivo

GIJÓN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la UTE Hospital Cabueñes Fase I contra la Resolución de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, de fecha 12 de diciembre de 2024, por la que se desestiman las solicitudes de suspensión de las obras, formuladas por la recurrente en fecha 13 de diciembre de 2023 y 2 de abril de 2024, declarando dicha resolución conforme a derecho.

La sentencia, que ha hecho pública el Gobierno autonómico, impone las costas a la parte demandante, aunque con limitaciones. Asimismo, contra el fallo judicial cabe interponer recurso de casación en un plazo de 30 días, para ser resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo si se denuncia infracción de legislación estatal o por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA si lo es por legislación autonómica.

De acuerdo a la sentencia, y en contra de lo sostenido por la UTE, se señala que la suspensión de las obras "no se justifica en un pretendido incumplimiento de la Administración contratante de su obligación de poner a disposición los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, pues ni la Administración incumplió tal obligación, ni a la UTE contratista le resultaba imposible ejecutar las obras en el momento en que solicitó la suspensión".

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