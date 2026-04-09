Trib.- El TSJA desestima el recurso de la UTE Hospital Cabueñes contra la suspensión del contrato de obra

Archivo - El hospital Universitario de Cabueñes. - PRINCIPADO - Archivo

GIJÓN, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la UTE Hospital Cabueñes Fase I contra la Resolución de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, de fecha 12 de diciembre de 2024, por la que se desestiman las solicitudes de suspensión de las obras, formuladas por la recurrente en fecha 13 de diciembre de 2023 y 2 de abril de 2024, declarando dicha resolución conforme a derecho.

La sentencia, que ha hecho pública el Gobierno autonómico asturiano, impone las costas a la parte demandante, aunque limita la cantidad a 500 euros más IVA.

Asimismo, contra el fallo judicial cabe interponer recurso de casación en un plazo de 30 días, para ser resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo si se denuncia infracción de legislación estatal o por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA si lo es por legislación autonómica.

La UTE, en su recurso, había alegado la falta de disponibilidad de las parcelas 51 y 53, que el contratista consideraba necesarias para la ejecución de las obras, y la imposibilidad de ejecutar la galería de instalaciones en la forma prevista en el proyecto, por interferir con otra preexistente, lo que hacía necesaria -a juicio de la contratista- una modificación del proyecto.

De acuerdo a la sentencia, y en contra de lo sostenido por la UTE, se señala que la suspensión de las obras no se justifica en un pretendido incumplimiento de la Administración contratante de su obligación de poner a disposición los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, pues ni la Administración incumplió tal obligación, ni a la UTE contratista le resultaba imposible ejecutar las obras en el momento en que solicitó la suspensión.

El Tribunal apunta al conocimiento del contratista de la indisponibilidad de las parcelas, por lo que no se justifica la paralización de las obras. "El problema que ahora se presenta como irresoluble para una correcta ejecución de la obra fue advertido en su momento", se indica en el fallo judicial.

A este respecto, se recalca que no existe en el ordenamiento jurídico un derecho subjetivo del contratista a la suspensión del contrato, más allá del previsto en el artículo 198.5 de la Ley de Contratos y en los supuestos excepcionales cubiertos por el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID- 19 (art. 34.3), ninguno de los cuales es de aplicación en el presente caso.

En cuanto al incumplimiento por parte de la Administración de la obligación de modificar el proyecto técnico en lo que se refiere a la denominada galería de instalaciones, el escrito de contestación se remite al informe de la Dirección Facultativa, de fecha 29 de julio de 2024, que ha servido de sustento a la Resolución impugnada.

LARGAS DEMORAS Sobre estas obras, se ha recordado que la Consejería de Salud del Principado acordó, con fecha 20 de diciembre de 2021, el inicio del expediente para la contratación de las Obras de ampliación y reforma (Fase I) del Hospital Universitario Cabueñes (Gijón), que fueron adjudicadas, en 2022, a la UTE FCC Los Álamos, integrada por las empresas FCC Construcción, S.A., y Constructora Los Álamos, S.A., por un importe de 79.067.450 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 29 meses.

Un plazo que se vio ampliado por un periodo de cuatro meses y cuatro días, hasta el 22 de mayo de 2025, debido al retraso acumulado en la ejecución de las obras por causas ajenas a la empresa adjudicataria.

Debido a ello, se autorizó el primer reajuste de anualidades del contrato de obras, autorizándose un segundo reajuste de anualidades por Resolución de la Consejera de Salud de 5 de marzo de 2024.

Fue en diciembre de 2023 y en abril de 2024, cuando la UTE solicitó la suspensión temporal parcial y la paralización temporal total de las obras, respectivamente. Ambas solicitudes fueron desestimadas por Resolución de la Consejera de Salud de 12 de diciembre de 2024, al no apreciar causas que las justifiquen, ni tampoco una ampliación de plazo, "al considerarse en exclusiva a la UTE constructora responsable del ritmo de las obras".

Asimismo, el 27 de diciembre de 2024 se dictó Resolución por la que se impuso una penalidad a la UTE Hospital Cabueñes Fase I por importe de 2.666.076 euros, por la demora en el cumplimiento del plazo parcial de ejecución del contrato de las obras de ampliación y reforma, correspondiente a uno de los hitos marcados en el mismo, correspondiendo a un importe de 39.207 euros diarios desde el 16 de septiembre de 2023 hasta el 22 de noviembre de 2023.

Posteriormente, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, el 19 de mayo de 2025, autorizó la resolución del contrato por la demora en el plazo de ejecución de las obras por causas imputables a la UTE contratista. Contra esta resolución fue contra la que interpuso recurso contencioso-administrativo la UTE.